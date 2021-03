Federer wint nipt bij rentree in Doha na langdurige absentie

Tennisicoon Roger Federer heeft zijn langverwachte rentree in het ATP-circuit gevierd met een overwinning. De 39-jarige Zwitser versloeg de Brit Daniel Evans in de tweede ronde van de Qatar Open nipt in drie sets: 7-6 (8) 3-6 7-5. De 20-voudig grandslamkampioen, als tweede geplaatst in Doha, had voor zijn zwaarbevochten zege 2 uur en 25 minuten nodig.

Federer onderging vorig jaar een knie-operatie en had lang nodig om te revalideren. Zijn laatste officiële partij speelde hij in januari 2020 bij de Australian Open. Hij verloor destijds in de halve finales in drie sets van Novak Djokovic.

Federer kreeg in Doha bij zijn rentree op de baan een warm welkom van het publiek in het stadion, dat vanwege de coronamaatregelen voor 20 procent was gevuld. Bij de toss vroeg hij als grap aan de scheidsrechter hoe de regels ook alweer precies waren.

Evans won in vier onderlinge duels nog nooit van Federer. De 30-jarige Brit had in de eerste ronde in drie sets gewonnen van de Fransman Jérémy Chardy.

Federer haalde de eerste set binnen op zijn derde setpoint. In de tweede set moest hij het initiatief aan Evans laten. Een break in de vierde game was voor de Brit voldoende voor de setwinst. In de derde set had Federer weer wat meer ritme en vastigheid in zijn spel. Hij verspeelde in de tiende game nog wel zijn eerste matchpoint, maar twee games later sloeg de publiekslieveling alsnog toe.

“Het voelt goed om terug te zijn. Het was een goede wedstrijd “, zei Federer kort na afloop. “Ik ben heel tevreden over mijn niveau. Het is heel leuk om het af te maken met een backhandwinner langs de lijn. Ik voel me goed. Het is een lange en zware weg geweest. Om op mijn leeftijd terug te keren, is een hele uitdaging. Maar ik heb een fantastisch team rond mij.”

Federer hoefde in de eerste ronde in Doha niet in actie te komen. In de kwartfinales speelt hij tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, de nummer 42 van de wereld.

Federer is door de ‘bevroren’ wereldranglijst nog altijd de nummer 6 van de wereld. Na het toernooi van Doha maakt hij zijn opwachting in Dubai, waar hij al acht keer de sterkste was.