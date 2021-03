Van Aert bezorgt Jumbo-Visma ook zege in Tirreno-Adriatico

Wout van Aert heeft de eerste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een grotendeels vlakke rit over 156 kilometer met start en finish in Lido di Camaiore. Daarmee maakte de Belg de dag voor wielerploeg Jumbo-Visma perfect. Zijn collega Primoz Roglic had tien minuten eerder de vierde etappe gewonnen in Parijs-Nice.

De rit in de Tirreno eindigde zoals verwacht in een massasprint. Van Aert liet daarin de Australiƫr Caleb Ewan en de Colombiaan Fernando Gaviria achter zich. Hij vertrekt donderdag in de leiderstrui in de tweede etappe, die voert van Camaiore naar Chiusdino met een aankomst heuvelop.

Van Aert toonde zich enigszins verrast over zijn sprintzege. “Ik ging er niet van uit dat ik op zo’n snelle aankomst Caleb Ewan zou kunnen verslaan. Ik had meer in mijn hoofd hier wat bonificatieseconden te pakken”, vertelde de Belg, die zich kansrijk acht voor de eindzege in de zevendaagse rittenkoers. Goed naar voren gebracht door enkele ploeggenoten wachtte Van Aert even in het wiel van Gaviria, maar toen hij versnelde was het alleen nog Ewan die een bedreiging kon vormen. Ook de rappe AustraliĆ«r redde het niet.

“Ik ben mijn sprint precies op het juiste moment gestart en slaagde erin mijn snelheid tot de streep vast te houden. Ik ben blij en trots om het werk van de ploeg hier af te kunnen maken.”

Van Aert wordt donderdag weer voorin verwacht wanneer de rit eindigt in het op 564 meter hoogte gelegen Chiusdino. In het middeleeuwse stadje is de finish van de rit voor de zogenoemde punchers, mannen voor het korte, felle klimwerk. Naast Van Aert behoren Mathieu van der Poel en de Fransman Julian Alaphilippe tot de favorieten voor de dagzege.