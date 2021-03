Waterpoloër Lindhout niet langer international

Robin Lindhout maakt geen deel meer uit van de nationale waterpoloselectie. De 30-jarige speler uit Utrecht, sinds 2008 international, kreeg van bondscoach Harry van der Meer te horen dat er voor hem voorlopig geen toekomst is in Oranje. TeamNL slaagde er onlangs niet in zich op het OKT van Rotterdam te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.

“Ik heb Robin laten weten dat hij niet meer voorkomt in mijn plannen voor de periode tot en met 2024”, zegt Van der Meer. “Dat is een ontzettend lastige beslissing om te nemen, want Robin heeft een grote staat van dienst in Oranje en op zijn inzet en motivatie hebben ik en mijn voorgangers nooit iets kunnen aanmerken. Mijn keuze heeft te maken met de manier waarop ik wil gaan spelen en de invulling die spelers aan hun positie kunnen geven.”

Lindhout: “Na elke olympische cyclus ga je als topsporter weer opnieuw het gesprek aan met jezelf, je partner, je familie en uiteraard ook de staf van Oranje. Hoe ouder je wordt, hoe lastiger ook de afweging, want dan gaan er ook meer andere zaken meespelen. Fysiek kan ik nog zeker mee tot 2024 en misschien nog wel langer ook. Daar ben ik van overtuigd. Eerlijkheidshalve twijfelde ik zelf echter wel voor het eerst of ik er nog wel aan moest beginnen. Maar na het gesprek met Harry was het duidelijk. Als het vertrouwen er niet meer is dat ik het team beter kan maken, moet je je conclusies trekken.”

Lindhout speelde sinds zijn 17e in de nationale selectie en miste vanaf 2008 zelden een wedstrijd. De geboren Eindhovenaar speelde ruim 250 interlands en nam onder meer deel aan de EK’s in Eindhoven 2012, Belgrado 2016, Barcelona 2018 en Boedapest 2020. Lindhout speelde nooit op de Olympische Spelen. Oranje wist zich sinds 2000 niet meer te plaatsen.