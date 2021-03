Wielerbond KNWU wil met ‘Super WK’ 100-jarig bestaan vieren

Wielerbond KNWU wil met het organiseren van een WK voor alle fietsdisciplines in 2027 het dan honderdjarige bestaan een extra feestelijk tintje geven. Dinsdag kwam via het gemeentebestuur van Arnhem naar buiten dat Gelderland is gepeild om dit zogenoemde Super WK te organiseren. De KNWU meldt woensdag dat ook de provincie Noord-Brabant bij het plan betrokken is. Eind maart wil de KNWU bij de internationale wielrenunie UCI een eerste voorstel indienen.

In 2023 is Glasgow de eerste gastheer voor het toernooi dat eens in de vier jaar gehouden zal worden. Vrijwel alle fietsdisciplines komen aan bod in de Schotse stad, variƫrend van wegwielrennen, BMX, mountainbiken, baanwielrennen tot para-cycling.

“Dit evenement heeft een zeer groot internationaal bereik met vijftien WK’s en bijbehorende fans over de hele wereld”, zegt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU. “Daarbij komt dat de KNWU honderd jaar bestaat in 2027. Dat is een mijlpaal die we groots willen vieren met de komst van deze wereldtitelstrijd. Nederland is een fietsland bij uitstek. Voor de betrokken provincies en steden is dit natuurlijk een unieke kans om zich nog beter te positioneren als wielerprovincie met als doel sportieve, maatschappelijke en economische impact.”

Eind maart zal de KNWU de eerste versie van het zogenoemde bidboek indienen bij de UCI, waarna gesprekken volgen. In juli 2021 wordt het definitieve bid ingediend, in september volgt een besluit van de UCI. De KNWU, Sportcentrum Papendal en TIG Sports zijn de initiatiefnemers die de provincies Gelderland en Noord-Brabant bereid hebben gevonden aan hun plannen mee te werken.