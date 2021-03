Ajax wil zonder vier basisspelers afstand nemen van Young Boys

Zonder vier basisspelers wil Ajax vanaf 18.55 uur in de thuiswedstrijd tegen Young Boys een goede uitzichtpositie voor een plaats in de kwartfinale van de Europa League afdwingen. Trainer Erik ten Hag kan in een lege Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op de geblesseerde Daley Blind en Noussair Mazraoui. Ook doelman André Onana (dopingschorsing) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd) moeten toekijken.

De koploper van de Eredivisie en finalist van de KNVB-beker treft een tegenstander in vorm. Young Boys is op weg naar de vierde landstitel, met een voorsprong van 19 punten op het als tweede geklasseerde Servette. Young Boys is al 16 duels op rij ongeslagen en won in de vorige ronde van de Europa League tweemaal van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Ajax en Young Boys treffen elkaar volgende week donderdag opnieuw, maar dan op het kunstgras in Bern. Het jarige Ajax is op die dag exact 121 jaar oud.