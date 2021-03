Alaphilippe houdt Van der Poel van ritzege af in Tirreno

Mathieu van der Poel is er net niet in geslaagd de tweede etappe van Tirreno-Adriatico te winnen. De ritzege was voor de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. De renner van Deceuninck – Quick-Step hield in een sprint bergop Van der Poel achter zich. De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma, de leider in het klassement, finishte als derde. Voor Alaphilippe was het zijn eerste zege van het seizoen.

Vrijdag volgt een vergelijkbare rit van Monticiano naar Gualdo Tadino. De Tirreno eindigt dinsdag.

Voor Alaphilippe was het zijn tweede zege in de regenboogtrui. Vorig jaar won de Fransman al als wereldkampioen de Brabantse Pijl. Hij nam met zijn zege in Chiusdino ook revanche voor zijn ‘nederlaag’ zaterdag in de Strade Bianche. Daar reed Van der Poel hem op de slotklim in Siena uit de wielen. Nu zat de Nederlander van Alpecin-Fenix net te ver naar achteren om Alaphilippe nog te achterhalen.

“Een hele opluchting”, omschreef de Fransman zijn overwinning. Toen Alaphilippe aanzette voor zijn sprint reed zijn jonge ploegmaat João Almeida nog voor de eerste groep uit. Maar het zag ernaar uit dat de Portugees net tekort ging komen. “We zaten eerder op de klim perfect met João voorop. Ik focuste me vooral op wat er achter me gebeurde en heb op het juiste moment de sprint ingezet. Het maakt me heel gelukkig: winnen is niet zo simpel, zeker niet in de regenboogtrui.”

Op de Poggio alla Croce, een lastig klimmetje op zo’n 30 kilometer voor de finish, was eerst de Colombiaan Egan Bernal en daarna de Rus Pavel Siviakov, zijn ploeggenoot bij Ineos, initiator van een vluchtpoging. Die laatste kreeg Almeida, de Brit Simon Yates en de Spanjaard Mikael Landa mee.

Van Aert had nog twee ploeggenoten over om de schade te beperken, Timo Roosen en de Noor Tobias Foss. Aan de voet van de slotklim was de voorsprong van het viertal nog slechts een kleine 20 seconden. Almeida bleef het langst voorop, tot Alaphilippe aanzette. Hij had zijn krachten goed ingeschat.

Van Aert blijft leider met 4 seconden voorsprong op de Fransman. Van der Poel staat nu derde op 8 tellen.