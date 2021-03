Basketballer Leonard gestraft voor antisemitisme

De Amerikaanse basketballer Meyers Leonard moet boeten voor een antisemitische uitspraak die hij deed tijdens een videospel dat live gestreamd werd. De speler van Miami Heat is door de Amerikaanse profcompetitie NBA voor een week geschorst en kreeg een boete opgelegd van 50.000 dollar, zo’n 42.000 euro.

De 29-jarige Leonard heeft zijn excuses aangeboden. “Leonards uitspraak was onaanvaardbaar en kwetsend. Voor zo’n aanstootgevende opmerking is geen plaats in de NBA of in onze samenleving”, liet NBA voorzitter Adam Silver weten. Leonard moet ook deelnemen aan een programma over culturele diversiteit.