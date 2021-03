Concurrente Schippers Miller-Uibo dubt over 400 meter op Spelen

Shaunae Miller-Uibo twijfelt of ze op de Olympische Spelen van Tokio gaat deelnemen aan de 400 meter. De concurrente van Dafne Schippers op de 200 meter heeft haar ongenoegen geuit over de organisatoren, die ervoor hebben gezorgd dat de 200 meter en 400 meter lastig te combineren zijn. Miller-Uibo, afkomstig van de Bahama’s is regerend olympisch kampioene op de 400 meter.

“Zo graag als ik de titel wil op de 200 meter, zo graag wil ik mijn olympische titel verdedigen”, aldus Miller-Uibo tegenover The Times. “De mannen hebben die kans, want bij hen overlappen de afstanden niet. Het enige dat we vragen is om ook de kans te krijgen die ‘dubbel’ te lopen.”

De vrouwen moeten bij de combinatie van de 200 en 400 meter onder meer op twee opeenvolgende dagen twee keer in actie komen, de mannen slechts één keer.

Volgens de 26-jarige Miller-Uibo, die de eerste atlete kan worden in 25 jaar die de dubbel van de 200 en 400 meter weet te winnen, heeft het olympisch comité van de Bahama’s zonder succes een verzoek ingediend het schema aan te passen. Miller-Uibo liet optekenen dat ze indien het schema niet wordt aangepast, ze haar focus hoogstwaarschijnlijk verlegt naar de 200 meter.

Op de Spelen van Rio in 2016 pakte Schippers zilver op de 200 meter. Het goud ging toen naar Elaine Thompson uit Jamaica.