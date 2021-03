Darter Van Gerwen begint tegen Van den Bergh in Premier League

Darter Michael van Gerwen neemt het in de eerste speelronde van de Premier League op tegen de Belg Dimitri van den Bergh. De Premier League begint op maandag 5 april.

De eerste negen speelronden worden verdeeld over twee losse weken (5 tot en met 9 april en 19 tot en met 22 april) allemaal in Milton Keynes afgewerkt. Na de negende speelronde op 22 april, Judgement Night, zijn de laatste twee darters van het klassement uitgeschakeld. De PDC maakt later bekend hoe de tweede helft van het seizoen en de play-offs worden ingevuld.

Titelhouder Glen Durrant begint tegen Nathan Aspinall. Ook staat er meteen een herhaling van het afgelopen WK op het programma: Gerwyn Price – Gary Anderson.

Van Gerwen won de Premier League al vijf keer. Vorig jaar stelde hij teleur en liep hij de play-offs mis.