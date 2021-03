Dressuuramazone Zweistra naar wereldbekerfinale in Zweden

Nederland vaardigt één combinatie af naar de wereldbekerfinale dressuur, die vooralsnog begin april in het Zweedse Göteborg wordt gehouden. Dat is Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch. De hippische federatie KNHS heeft dat bevestigd.

’s Werelds overkoepelende instantie FEI is van plan de wedstrijd te laten doorgaan, hoewel er momenteel in tien Europese landen wegens de uitbraak van een paardenvirus een verbod op wedstrijden geldt. Nederland en Zweden behoren tot die landen. Het verbod loopt eind maart af.

Of er springruiters uit Nederland naar Göteborg gaan, is nog niet duidelijk. Bondscoach Rob Ehrens neemt hierover op korte termijn in overleg met mogelijke kandidaten een beslissing. Bij de dressuur wordt in elk geval ook titelverdedigster Isabell Werth uit Duitsland aan de start verwacht.

De FEI zegt “op verzoek van de ruiters” alles in het werk te stellen de wedstrijd te laten doorgaan. In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio is er in de hippische wereld als gevolg van de coronacrisis en de uitbraak van het paardenvirus een groot gebrek aan competitie op niveau. Recentelijk verdween bijvoorbeeld de Dutch Masters van Den Bosch van de kalender en werd het CHIO van Aken uitgesteld tot na Tokio.