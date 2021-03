Federer buigt in kwartfinale Doha voor Georgiër Basilasjvili

Tennisicoon Roger Federer heeft de tweede partij na zijn rentree verloren. De 39-jarige Zwitser verloor in de kwartfinale van het Qatar Open in Doha in drie sets van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 6-3 1-6 5-7. Federer verspeelde in de derde en beslissende set een matchpoint.

De twintigvoudig grandslamkampioen onderging vorig jaar een knie-operatie en had meer dan een jaar nodig om te revalideren. Hij speelde sinds zijn uitschakeling in de halve finales van de Australian Open in 2020 geen wedstrijden meer.

Federer won woensdag wel de eerste wedstrijd na zijn lange afwezigheid, zij het nipt. Hij had drie sets nodig tegen de Brit Daniel Evans (7-6 (8) 3-6 7-5). De Zwitser was in Doha als tweede geplaatst.