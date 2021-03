Hockeyer De Wijn na snel herstel terug op het veld

Veel sneller dan aanvankelijk verwacht keert hockeyinternational Sander de Wijn terug op het veld. De 30-jarige verdediger van Kampong maakt donderdag in de inhaalwedstrijd tegen Oranje-Rood zijn eerste speelminuten sinds hij in november vorig jaar geblesseerd raakte. De Wijn, die in zijn carrière al zo vaak te maken kreeg met blessureleed, scheurde tijdens een training bij Oranje een pees bij zijn lies.

Artsen vertelden De Wijn dat hij bij deze zeldzame blessure rekening moest houden met een hersteltijd van vier tot zes maanden. De Olympische Spelen van Tokio kwamen daardoor in gevaar voor de 148-voudig international. De Wijn herstelde echter snel en goed. Hij staat nu voor zijn rentree in de hoofdklasse en hoopt dat bondscoach Max Caldas hem in de aanloop naar de Spelen terughaalt bij de Nederlandse selectie.

De hockeyer van Kampong pakte met Oranje zilver op de Spelen van Londen 2012. Vier jaar later in Rio de Janeiro greep Oranje naast de medailles (vierde).