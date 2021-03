Japan beslist binnen twee weken over buitenlandse fans bij Spelen

Het Japanse organisatiecomité van de Olympische Spelen hoort binnen twee weken of buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Tokio. Eerder deze week meldde het Japanse persbureau Kyodo op basis van anonieme officials dat er geen ‘overzeese’ toeschouwers mogen komen. “Op 25 maart begint de estafette met de olympische vlam, daarvoor wordt besloten of er buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Japan”, zei directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité tijdens het online-congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Muto en Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen, gaven de IOC-leden een update van de voorbereidingen. “De situatie voor Japan is heel uitdagend”, zei Muto. “In het hypothetische geval dat er geen overzeese toeschouwers naar Japan kunnen komen, dan krijgen ze het aankoopbedrag van hun tickets terug. We bespreken alle details verder met het IOC.”