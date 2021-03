Koeman: dit is het Barcelona dat ik wil zien

Barcelona vloog na de 1-1 bij Paris Saint-Germain uit de Champions League, maar kreeg complimenten van coach Ronald Koeman. “We liggen eruit, maar niet op zo’n vernietigende manier als vorig seizoen. In deze wedstrijd hebben we een hoog niveau gehaald. We weten dat we op deze weg verder moeten. Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar ons optreden hier in Parijs geeft ook heel veel vertrouwen voor de toekomst.”

De eerste wedstrijd in eigen huis had Barcelona met 4-1 verloren. “Het is duidelijk waar het is misgegaan”, aldus Koeman. “Zij waren toen zeer effectief in het afronden van de kansen. Dat waren wij in de wedstrijd van vandaag niet en dat was het verschil. De mogelijkheden om het grote verschil weg te werken waren er. Hun keeper was de man of the match. We hebben er alles aan gedaan. De kans op een stunt was er, maar die hebben we niet gegrepen. Dat neemt niet weg dat dit team een geweldige toekomst heeft.”

SergiƱo Dest sloot zich bij de woorden van zijn coach aan. “We hebben er alles aan gedaan”, aldus de voormalig Ajacied, die zelf ook dicht bij een doelpunt was. “Het enige wat ik kan zeggen is dat ik trots ben op het elftal. We hebben gevochten en zijn tot het uiterste gegaan. Helaas is de beloning uitgebleven.”

Keylor Navas gaf toe dat Paris Saint-Germain het heel moeilijk had. “Barcelona heeft geweldig gespeeld”, aldus de doelman van de Franse kampioen. “We zijn teruggedrongen en hebben tot het uiterste moeten gaan om de volgende ronde te bereiken. Het was overleven. Maar wij zijn zeer gemotiveerd om heel ver te komen in dit toernooi, dat heeft ons geholpen. Dat ons spel moet verbeteren lijkt me echter duidelijk.”