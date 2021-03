Roeblev zonder maar een duel te spelen naar halve finales in Doha

De Russische tennisser Andrej Roeblev, afgelopen zondag nog winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, heeft zich zonder nog maar een wedstrijd te spelen geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi van Doha.

De nummer 8 van de wereld kreeg donderdag een walk-over van Marton Fucsovics, vier dagen geleden nog zijn tegenstander in de eindstrijd in Rotterdam. De Hongaar heeft hinder van een rugblessure. Een ronde eerder had Roeblev, het toernooi begonnen met een bye, al een walk-over gekregen van Richard Gasquet (beenblessure).

Het is de eerste keer in de historie van de ATP dat een speler twee keer op een rij een vrije doortocht krijgt in verband met een opgave van een tegenstander. Vrijdag neemt Roeblev het bij de laatste vier in Doha op tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem en Roberto Bautista Agut uit Spanje.

Roeblev won zondag in Ahoy met 7-6 (4) 6-4 van qualifier Fucsovics, die in Rotterdam zes zeges op een rij had geboekt.