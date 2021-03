Verkiezing IOC-voorzitter in 2025 in Athene

Het Internationaal Olympisch Comité kiest in 2025 in Athene een nieuwe voorzitter. De Griekse hoofdstad zou eigenlijk dit jaar de 137e IOC-sessie huisvesten, maar die werd vanwege de coronacrisis vanuit Lausanne online gehouden. Donderdag gingen de leden akkoord met de toewijzing.

In Athene wordt dan in ieder geval een nieuwe voorzitter gekozen. De Duitser Thomas Bach werd woensdag zonder tegenkandidaten herkozen voor een termijn van vier jaar. Bach is sinds 2013, toen hij de Belg Jacques Rogge opvolgde, voorzitter van de olympische beweging. De komende vier jaar vormen zijn laatste termijn.

Het is nog niet duidelijk of in 2025 ook de locatie voor de Olympische Spelen van 2032 wordt gekozen. Normaal gebeurt dat zeven jaar van tevoren, maar in het nieuwe selectieproces zou dat eerder kunnen, zeker nu al een voorkeur voor het Australische Brisbane is uitgesproken.