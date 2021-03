Alonso racet met titanium plaatjes in geopereerde kaak

Fernando Alonso keert niet onbeschadigd terug in de Formule 1. Bij de Spanjaard zijn twee titanium plaatjes geplaatst die zijn gebroken bovenkaak bij elkaar moeten houden. “Maar het zal geen invloed hebben op mijn prestaties tijdens de races”, aldus de coureur, die in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde.

De 39-jarige Alonso liep vorige maand de breuk in zijn bovenkaak op bij een fietsongeval in Zwitserland. De Spanjaard, die eind 2018 uit de Formule 1 vertrok, moest geopereerd worden en lag enkele dagen in het ziekenhuis. Hij ontbrak begin deze maand bij de presentatie van de bolide van Alpine, het voormalige Renault, waarin hij dit jaar zijn comeback maakt.

“Ik heb na het ongeval tien dagen niks gedaan en moest herstellen van de operatie, maar ik ben nu bijna drie weken in training en voel me prima. Ik heb amper iets van de voorbereidingen gemist”, zei Alonso, die zaterdag op de tweede van drie Formule 1-testdagen in Bahrein achter het stuur kruipt van de Alpine. “Racen kan ik op 100 procent en ik ben nergens bang voor. Die twee titanium plaatjes blijven zitten tot het einde van het seizoen, maar dat zal geen enkele invloed hebben op mijn professie.”