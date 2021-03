Burgemeester: Parijs-Nice finisht niet in Nice, maar in Levens

De Franse stad Nice is uit de route van de rittenkoers Parijs-Nice gehaald. De renners vertrekken nu zaterdag in de zevende etappe vanuit Le Broc, een stad 20 kilometer ten noorden van Nice. De traditionele finish in de Zuid-Franse stad op zondag in de achtste en laatste etappe is vervangen door Levens, ook een plaats ten noorden van Nice. De burgemeester van de stad onthulde de nieuwe route op de Franse radio, meldde de Belgische zender Sporza.

Burgemeester Christian Estrosi van Nice liet donderdag weten dat hij niet wil dat de renners Nice zouden aandoen. De stad verkeert vanwege de coronapandemie in een strenge lockdown. De inwoners mogen sinds kort drie uur per dag naar buiten en Estrosi wil de stad in de eerste plaats openstellen voor de burgers en niet voor een wielerwedstrijd. De Franse etappekoers uit de WorldTour eindigt traditioneel op de Promenade des Anglais, de bekende boulevard langs de kust van Nice.

“De organisatie heeft me een plan B voorgelegd dat me aanvaardbaar leek, omdat het buiten de zone van de lockdown ligt”, zei Estrosi volgens Sporza . “Uiteraard zal het niet dezelfde uitstraling hebben als in Nice, maar het zijn mooie plaatsen.” De organisatie van Parijs-Nice moet de nieuwe route nog officieel bekendmaken.

Vorig jaar kon Parijs-Nice ook al niet in Nice eindigen. De organisatie besloot toen om de slotetappe te schrappen vanwege de coronaperikelen. De ‘Koers naar de Zon’ bestond daardoor uit zeven in plaats van acht etappes.