Federer meldt zich af voor Dubai en gaat in training

Tennisgrootheid Roger Federer doet bij nader inzien toch niet mee aan het toernooi in Dubai, dat zondag begint. De 39-jarige Zwitser geeft de voorkeur aan een trainingsperiode. Eerder trok ook de Spaanse topper Rafael Nadal zich al terug voor het ATP 500-evenement.

Federer verloor donderdag in Doha zijn tweede partij na zijn langverwachte rentree. Hij ging in de kwartfinales in drie sets onderuit tegen de Georgiƫr Nikoloz Basilasjvili. Na afloop gaf hij toe dat hij nog niet 100 procent fit is. Dat kon hij voelen en dat kon hij zien, gaf hij te kennen.

“Het is geweldig om terug te zijn op de ATP Tour”, liet de twintigvoudig grandslamkampioen naderhand weten. “Ik heb weer van elke speelminuut in Doha kunnen genieten. Maar ik heb besloten om terug in training te gaan. Daarom doe ik niet mee in Dubai.”

Federer onderging in 2020 een knie-operatie en had meer dan een jaar nodig om te revalideren. Hij speelde sinds zijn uitschakeling in de halve finales van de Australian Open in 2020 geen wedstrijden meer.

Federer won het toernooi in Dubai acht keer. Eerder besloot hij al om zijn titel bij de Miami Open (22 maart – 4 april) niet te verdedigen.