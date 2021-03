IOC geeft Bach toestemming voor hervormagenda

Het Internationaal Olympisch Comité heeft voorzitter Thomas Bach toestemming gegeven door te gaan met zijn hervormagenda. Het gaat om een reeks van maatregelen, die de organisatie toekomstbestendig moet maken.

Het gaat onder meer om het stimuleren van E-sports, het promoten van rechten en verantwoordelijkheden voor atleten, promoten van ‘schone’ sporten, het duurzamer maken van de Olympische Spelen en het unieke karakter van het evenement meer te benadrukken.

“Als we deze punten oppakken kunnen we de Olympische Spelen geschikt maken voor het tijdperk na corona”, zei Bach, die eerder in de week voor een periode van vier jaar werd herkozen. “We moeten klaar zijn voor een nieuwe wereld met nieuwe uitdagingen. Dat vraagt om visie en een wereldwijde discussie.”

Er zijn nog wel enkele heikele thema’s, bijvoorbeeld waar het gaat om politieke meningsuitingen van atleten in en rond de olympische wedstrijden. Het thema is actueel, met name sinds protesten rond Black Lives Matter. Bijvoorbeeld in de Engelse Premier League knielen alle voetballers voor aanvang van de wedstrijd. Tijdens de Olympische Spelen zijn dit soort acties vooralsnog niet toegestaan.

De atletencommissie van het IOC heeft inmiddels met 3500 sporters uit 185 landen gesproken over het thema. Binnenkort verschijnt daar een rapportage over.