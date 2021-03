Schaatstalent Snellink tekent profcontract bij Jumbo-Visma

Schaatstalent Beau Snellink heeft zijn eerste profcontract ondertekend. De 19-jarige rijder van TalentNED verbond zich voor de komende twee jaar aan Team Jumbo-Visma. De laatste maanden trainde Snellink al een aantal keer met zijn nieuwe ploeg mee.

“Vanaf het eerste moment beviel dat hartstikke goed”, laat hij weten. “Ik heb het gevoel dat mijn nieuwe ploeggenoten mij naar een nog hoger niveau kunnen tillen. De klik is er in ieder geval al. Ik besef nog niet helemaal dat ik voor de beste schaatsploeg ter wereld mag uitkomen.”

Snellink verbeterde in het afgelopen seizoen diverse persoonlijke records. Met zijn nieuwe ploeggenoten Sven Kramer en Chris Huizinga won hij goud tijdens de eerste wereldbeker op de ploegachtervolging. Daarna veroverde hij met Marcel Bosker en Patrick Roest, die eveneens voor Jumbo-Visma uitkomen, de wereldtitel op dit olympische onderdeel.

Coach Jac Orie reageert verheugd op de komst van Snellink. “Met Beau halen we een talentvolle schaatser in huis, die zowel op de lange afstanden als bij het allrounden goed uit de voeten kan. Ik denk dat hij een goede match is met ons team. Afgelopen seizoen heeft hij al een aantal mooie dingen laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij kan uitgroeien tot een absolute topper.”