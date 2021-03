Tweede etappezege voor Roglic in Parijs-Nice

Primoz Roglic heeft de zesde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was de beste in de lastige sprint na 202,4 kilometer tussen Brignoles en Biot. De leider in Parijs-Nice klopte de Fransman Christophe Laporte en de Australiër Michael Matthews en behoudt de leiderstrui. Het is de tweede etappezege voor de Sloveen.

Een kopgroep van vijf renners was in de aanval gegaan. Nadat Anthony Perez de vluchters als eerste moest laten gaan, viel ook Alexei Loetsenko terug door een lekke band. Van de drie overgebleven renners vooraan bleef de Fransman Kenny Elissonde als laatste over. Hij werd bijgehaald door Jonas Rutsch die op een kilometer van de streep werd teruggepakt. In de lastige sprint reageerde Roglic op Guillaume Martin en hield daarna stand.

Roglic heeft in het algemeen klassement 41 seconden voorsprong op de Duitser Maximilian Schachmann en 50 seconden op de Spanjaard Ion Izagirre. Roglic nam na zijn tweede ritzege ook de leiding in het puntenklassement over van de Ierse sprinter Sam Bennett. “Het is heel mooi om zo te winnen”, zei Roglic na zijn ritzege. “Zo winnen is nieuw voor mij, maar ik ben heel blij. Ik zag dat iedereen moe was en dacht, waarom niet.”

Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag. De organisatie heeft wel de laatste twee etappes aangepast en gehoor gegeven aan het verzoek van de burgemeester van Nice om de stad te mijden. De traditionele finishplaats zit nog in een strenge lockdown vanwege het coronavirus. Zaterdag staat er nu een korte bergetappe gepland met een slotklim van ruim 16 kilometer naar Valdeblore La Colmiane. “Het zal vol gas worden en het wordt lastig”, keek de Sloveen vooruit. “We zullen als ploeg gefocust moeten zijn.”