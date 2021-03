Van der Poel sprint naar zege in derde rit Tirreno

Mathieu van der Poel heeft de derde etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Nederlands kampioen was de snelste in de massasprint in Gualdo Tadino na 219 kilometer. De kopman van Alpecin-Fenix was duidelijk sneller dan Wout van Aert en Davide Ballerini in de sprint.

Een kopgroep van vijf renners met daarbij Niki Terpstra ging al vroeg in de aanval en kreeg een voorsprong van zo’n 9 minuten. Een drietal, met Terpstra, bleef in de slotfase over en werd pas op ruim 2 kilometer van de finish ingerekend. Jumbo-Visma maakte zich op voor de sprint van Van Aert, maar Zdenek Stybar probeerde het nog met een late uitval. Van Aert reageerde daarop en werd voor de streep ingehaald door Van der Poel.

Van Aert behoudt de leiderstrui in de Tirreno. De Belg van Jumbo-Visma heeft in het algemeen klassement 4 seconden voorsprong op Van der Poel. De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe staat derde op 10 seconden.

Van der Poel was zeer tevreden met zijn zege na als tweede te zijn geĆ«indigd in de tweede etappe. “Ik was een beetje gefrustreerd na mijn fout van een dag eerder en wilde dat rechtzetten. Daarom ben ik blij dat ik de overwinning heb kunnen pakken, zeker nadat de ploeg geweldig werk heeft gedaan om het gat met de vluchters te dichten.”

De kopman van Alpecin-Fenix noemde het belangrijk dat Van Aert in de sprint had gereageerd op de uitval van Stybar. “Wout reageerde meteen, anders had dat nog gevaarlijk kunnen worden. Ik maakte de juiste beslissing om in zijn wiel mee te gaan. Het was een sprint bergop en deed behoorlijk pijn.”

Van der Poel had van tevoren kenbaar gemaakt dat hij naar de Tirreno kwam voor een etappezege. Daarin is hij geslaagd. Het is na zijn etappezege in de UAE Tour en de overwinning in Strade Bianche zijn derde zege in het wegseizoen. “Ik hoop dat ik deze vorm kan vasthouden tot de Belgische klassiekers”, keek hij vooruit.