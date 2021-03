Verstappen kijkt terug op positief begin in nieuwe Red Bull

Max Verstappen kijkt terug op een succesvolle eerste testdag in Bahrein. “We hadden een erg positieve dag en konden veel ronden rijden hoewel de baancondities best lastig waren”, zei de coureur van Red Bull. “Het was heel warm en er stond veel wind en de bandenslijtage is altijd hoog. Dus ik ben blij met hoe het ging.”

De Nederlander reed op het circuit van Sakhir de snelste ronde van allemaal en verreweg de meeste rondjes, 139 in totaal. “We wilden dit aantal rondjes rijden en als je een volledig programma kunt afwerken, kan het team ook tevreden zijn met alle informatie die we hebben verkregen. We hoeven het nog niet over de snelheid te hebben. Dat komt pas aan de orde als we Q3 halen in de kwalificatie van de eerste race. Daar zul je pas de echte snelheid zien die alle auto’s hebben.”

Het belangrijkste volgens de Nederlandse coureur is echter het gevoel dat hij had bij de nieuwe wagen. “De wagen voelde lekker aan. Dat is een positief begin.”