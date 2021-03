Verstappen maakt indruk met meeste rondjes en beste tijd

Max Verstappen heeft een veelbelovende start van het nieuwe Formule 1-seizoen gemaakt. De Nederlander maakte indruk op de eerste van drie testdagen in Bahrein. Hij reed de snelste ronde van allemaal en verreweg de meeste rondjes, 139 in totaal. Vooral dat laatste was belangrijk, want daarmee bewees hij dat de nieuwe bolide van Red Bull betrouwbaar is.

In schril contrast met de vele kilometers die Verstappen vloeiend aflegde, stonden de problemen van Mercedes. Het kampioensteam beleefde bepaald geen vlekkeloze dag. Valtteri Bottas kwam in de ochtendsessie tot zes rondjes en verbleef de meeste tijd in de garage, omdat er problemen waren met de versnellingsbak. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vervolgde de middagsessie met haperingen en noteerde uiteindelijk de tiende tijd en ‘slechts’ 42 rondjes.

De middagsessie had veel last van een zandstorm. De overwaaiende stofwolken uit de woestijn belemmerden het zicht op het circuit van Sakhir, maar de coureurs konden toch redelijk ongestoord hun rondjes rijden.