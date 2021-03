Verstappen rijdt met slippertje 60 rondjes in de nieuwe Red Bull

Max Verstappen heeft op de eerste dag van de Formule 1-testdriedaagse in Bahrein tijdens de ochtendsessie 60 ronden gereden in zijn nieuwe Red Bull. De Limburger reed aanvankelijk wat onwennig rond, was ook de eerste coureur die een slippertje maakte, maar kwam uiteindelijk tot een acceptabel aantal ronden. Hij noteerde de derde tijd. De Australiër Daniel Ricciardo was in zijn McLaren de snelste, Verstappen was op het circuit van Sakhir 42 duizendsten langzamer.

De Red Bull oogde solide en betrouwbaar en dat kon Mercedes niet zeggen. Valtteri Bottas stond de vier uur durende sessie voornamelijk in de garagebox. Al bij zijn installatierondje ontdekte het team dat er iets mankeerde aan de versnellingsbak. Kostbare tijd was nodig om het euvel te verhelpen. De Fin kon tegen het einde van de ochtendtest nog even de baan op voor zes rondjes. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton neemt in de middagsessie het stuur over.

Pierre Gasly van Alpha Tauri noteerde de meeste ronden, namelijk 74. Hij klokte de tweede tijd, 0,028 minder snel dan Ricciardo. Charles Leclerc legde 59 ronden af in zijn Ferrari, maar zijn bolide gaf er vlak voor het einde van de sessie de brui aan. De Monegask moest terugwandelen naar de paddock.

De Formule1 heeft dit jaar slechts drie testdagen gepland voor aanvang van het nieuwe raceseizoen, dat 28 maart begint met de Grote Prijs van Bahrein. Andere jaren waren er zes dagen om te testen, en wat langer geleden zelfs acht.