Verstappen test in Bahrein de Red Bull voor dit seizoen

De Formule 1 is dit jaar uitgeweken naar Bahrein voor de officiële testdagen. Andere jaren was het circuit in Montmélo nabij Barcelona decor voor de testraces, maar vanwege de coronapandemie probeert ook de koningsklasse van de autosport het reizen zoveel mogelijk te beperken. De eerste race van het seizoen is ook in Bahrein, op 28 maart.

Max Verstappen rijdt vrijdag de hele dag in de RB16B, de verbeterde versie van de RB16, waarin de Nederlander van Red Bull vorig jaar twee races won en als derde eindigde in het kampioenschap. Zijn nieuwe teamgenoot, de Mexicaan Sergio Pérez, rijdt de hele zaterdag. Beide coureurs delen de zondag: Pérez in de ochtend en Verstappen sluit in de middag de driedaagse sessie af.

“Ik hoop dat de anderhalve dag die ik heb voorspoedig zullen verlopen. Het belangrijkste is om veel kilometers met de auto te rijden en zelf te wennen aan de auto”, aldus Verstappen.

De regels stonden geen grote veranderingen toe, waardoor de bolides goeddeels hetzelfde zijn gebleven, op wat aerodynamische aanpassingen na. Ook zijn de kleuren en opdrukken van veel auto’s vernieuwd. Aston Martin introduceert een donkergroene auto, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton weer in een zwarte Mercedes stapt, als protest tegen racisme. Alle testdagen zijn van 06.00 tot 15.00 Nederlandse tijd.