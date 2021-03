Belg daagt internationale hockeybaas uit in voorzittersverkiezing

De Belg Marc Coudron wil voorzitter worden van de internationale hockeybond FIH. Coudron, sinds 2005 voorzitter van de Belgische bond, heeft zich aangemeld als tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezing. Hij neemt het op 22 mei op het FIH-congres in Delhi op tegen de zittende voorzitter Narinder Batra uit India. Batra werd eind 2016 gekozen tot internationale hockeybaas en gaat nu voor zijn tweede termijn.

Coudron is met 358 wedstrijden recordinternational bij de nationale ploeg. Met hem als bondsvoorzitter klommen de ‘Red Lions’ op naar de wereldtop. De Belgen veroverden in 2018 voor het eerst de wereldtitel door Oranje in de finale via shoot-outs te verslaan en pakten een jaar later in eigen land ook de Europese titel. Ze verdedigen komende zomer op het EK in Amsterdam hun titel.

Erik Cornelissen, de voorzitter van de Nederlandse hockeybond KNHB, is kandidaat om op het FIH-congres in India te worden herkozen als lid van het hoofdbestuur. Cornelissen maakt daar sinds 2016 deel van uit.