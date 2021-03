Bottas snelste in middagsessie tweede testdag Formule 1

De Fin Valtteri Bottas heeft zaterdag op de tweede testdag voor het nieuwe Formule 1-seizoen op het circuit van Sakhir in Bahrein de snelste tijd neergezet. De Mercedes-coureur klokte 1.30,289 en hield Pierre Gasly (AlphaTauri) 0,124 achter zich. De Canadees Lance Stroll (Aston Martin) klokte op 0.171 van Bottas de derde tijd.

De Australiër Daniel Ricciardo (McLaren) zette eerder op zaterdag tijdens de ochtendsessie op het circuit van Sakhir de scherpste tijd (1.32,215.) neer.

Max Verstappen was vrijdag nog het snelste op het circuit van Sakhir. Hij komt zondag, op de slotdag van de testdagen, nog in actie. Elke renstal mag per sessie slechts één bolide de baan opsturen. De ploeggenoot van Verstappen, de Mexicaan Sergio Pérez, verloor zaterdag zijn motorkap. Daardoor werd de actie op het circuit even stilgelegd.

Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 28 maart in Bahrein van start.