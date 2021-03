Duitsland denkt ook aan Spelen in 2036, 100 jaar na Berlijn

De voorzitter van het Duitse parlement, Wolfgang Schäuble, ziet het wel zitten: 100 jaar na de beruchte Olympische Spelen van Berlijn 1936 weer het mondiale sportevenement in zijn land. “Laten we in ieder geval discussiëren over de vraag of we precies 100 jaar na 1936 weer de Spelen kunnen houden in Berlijn of elders in het land, om de wereld te laten zien: dit is een heel ander Duitsland”, zegt Schäuble in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De Spelen van 1936 staan bekend als de ‘Nazi-Spelen’. De Duitse overheid onder leiding van Adolf Hitler gebruikte het evenement om de nationaalsocialistische ideologie uit te dragen. De Duitsers bouwden voor die Spelen het Olympiastadion, nu de thuishaven van voetbalclub Hertha BSC. Het Olympiastadion werd ook gebruikt voor de WK’s voetbal van 1974 en 2006.

Duitsland mikt in eerste instantie met het Rijn-Roergebied als locatie vooral op het binnenhalen van de Spelen van 2032. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte vorige maand echter bekend dat Brisbane in Australië de voorkeurskandidaat is. Dat betekent dat een speciale commissie van het IOC nu “gerichte gesprekken” gaat voeren met Brisbane. Desondanks overweegt de Duitse regio uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen nog steeds om later dit jaar een officieel ‘bid’ in te dienen voor de Spelen van 2032. Ook 2036 is nu een optie, zei minister-president Armin Laschet van de deelstaat.

“We bereiden ons voor op Spelen in de jaren 30. Dat kan 2032 zijn, maar ook 2036”, aldus Laschet. “De wereld ziet er 100 jaar later heel anders uit dan bij de Spelen van 1936.”