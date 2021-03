Hamilton zorgt met spin voor rode vlag op tweede testdag

De testdagen van de Formule 1 in Bahrein verlopen voor Mercedes vooralsnog allesbehalve naar wens. Wereldkampioen Lewis Hamilton belandde zaterdag, op de tweede testdag, met zijn auto in de grindbak. Het leidde tot een rode vlag en een tijdelijke stop van de sessie, zodat de bolide van Hamilton veilig weggetakeld kon worden. De auto werd eerst ingepakt in zwarte doeken, om te voorkomen dat andere renstallen konden zien hoe de onderkant van de Mercedes eruit ziet.

Hamilton verloor in bocht 13 van het circuit van Sakhir de controle over zijn Mercedes en schoof de grindbak in. De 36-jarige Brit, die afgelopen jaar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 veroverde, moest lopend terug richting de pitsstraat. Hij had op dat moment 35 rondes gereden, waarmee hij tot de meest productieve coureurs van de dag behoorde. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas neemt in de middag de tweede sessie voor zijn rekening.

Mercedes, al jarenlang het dominante team in de Formule 1, had vrijdag ook al bepaald geen vlekkeloze dag beleefd. Bottas kwam in de ochtendsessie tot slechts zes rondjes en verbleef de meeste tijd in de garage, omdat er problemen waren met de versnellingsbak. Hamilton vervolgde de middagsessie met haperingen en noteerde uiteindelijk de tiende tijd en ‘slechts’ 42 rondjes.

Max Verstappen was op de eerste van drie testdagen in Bahrein niet alleen de snelste coureur; hij legde ook verreweg de meeste rondjes af: 139. Zaterdag zit zijn nieuwe Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez achter het stuur van de Red Bull. Zondag komen beide coureurs in actie.