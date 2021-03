Handballers Oranje: geen vrees voor Polen

De handballers vervolgen de kwalificatie voor het EK van 2022 met een uitwedstrijd zondag in Wroclaw tegen Polen. Sterspeler Luc Steins is erbij. De opbouwspeler van Paris Saint-Germain heeft vertrouwen in een goede afloop. “Onze ploeg ontwikkelt zich goed. Steeds meer spelers uit de nationale ploeg maken mooie stappen bij buitenlandse clubs in sterke competities”, zegt Steins, die zijn ploeg in januari naar een knap gelijkspel leidde in Celje tegen het veel sterker geachte Slovenië.

Het Nederlands team staat derde in de poule van vier landen, waarin het zwakke Turkije al geen kans meer maakt. De eerste twee plaatsen zich voor het EK, maar ook de beste vier nummers drie mogen naar de eindronde, die in januari 2022 plaatsheeft in Hongarije en Slowakije. “Polen was tot een aantal jaren geleden Europese top, maar de ploeg heeft een dippie gehad na die topjaren. Toch is er nu weer een generatie op komst die het heel goed doet”, weet Steins.

Polen eindigde het afgelopen WK in Egypte als dertiende. Oranje ontbrak op dat WK omdat de play-offs voor plaatsing vanwege de coronapandemie werden afgelast, maar de ploeg belandde wel op de reservelijst. Bijna konden de Nederlandse mannen nog afreizen naar Caïro nadat enkele landen zich wegens coronabesmettingen moesten terugtrekken. Bondscoach Richardsson annuleerde zijn vlucht naar thuisland IJsland en de spelers zonderden zich al af en lieten zich testen. “We waren er klaar voor om in te vallen”, zegt international Dani Baijens. “Het ging uiteindelijk niet door, maar die domper was snel verwerkt. De boosheid om het afgelasten van die play-off was groter. Ons is echt een reële kans op deelname aan het WK ontnomen”, zegt de Rotterdammer in dienst van de Duitse club Lemgo.

Baijens is min of meer de ‘stand in’ voor Steins. Hij speelt op dezelfde positie en moet de lijnen uitzetten als de Limburger niet in het veld staat. “Ik heb volledig vrede met die rol. Luc is een van de beste spelers van Europa en ik ben nog zeker niet van zijn niveau. Luc is veel sneller en beweeglijker, echt een volwassen speler en een plaag voor langere verdedigers. Ik heb misschien wel iets meer kracht en een beter schot van afstand, maar we kunnen ook prima samen in het team. In de laatste interlands pakte dat best goed uit”, aldus de 22-jarige Baijens. “Ik ben wel in ander opzicht de gangmaker. Ik zorg meestal wel voor de sfeer en positieve energie in de ploeg.”

De wedstrijd in Wroclaw zal zonder publiek worden gespeeld. “Daar zijn we inmiddels aan gewend. Het voordeel van het spelen van een thuiswedstrijd valt wel weg zo”, meent Steins, die zichzelf niet al te belangrijk wil maken. “Ik heb wel een voorname rol in het team, maar onze kracht ligt toch echt in het collectief. We kunnen zonder vrees de wedstrijd tegen Polen in. Als we ze bestrijden met onze speelstijl, snel en beweeglijk in de aanval en solide in de dekking, kunnen we winnen.”