Kromowidjojo en Korstanje zwemmen Nederlandse records

Ranomi Kromowidjojo en Nyls Korstanje hebben het Nederlandse record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Bij testwedstrijden in het Sloterparkbad in Amsterdam noteerde Kromowidjojo een tijd van 25,24 seconden. Dat was vierhonderdste van een seconde rapper dan Marleen Veldhuis in 2009.

Korstanje had bij de mannen het record met 23,32 seconden al op zijn naam staan. Daar maakte hij zaterdag in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven 23,20 seconden van.

“Het was niet echt onverwacht, maar wel verrassend. Ik zat er al even op te azen. Ik ben er heel erg blij mee’’, aldus de 30-jarige Kromowidjojo. “Ik zat er al een paar keer dichtbij. Begin december zwom ik 25,32 tijdens de Rotterdam Qualification Meet. Het leuke is dat Marleen toentertijd ook hier het record pakte. Alleen was dat nog in de tijd van de snelle wedstrijdbadpakken.’’

Korstanje zei over zijn nieuwe toptijd op het niet-olympische nummer: “Ik ben best tevreden. Zeker omdat ik op de vlinderslag bezig ben. Met name met de inhoud. En dan zie je dat het ook werkt op de 50 meter. Er is nog steeds een realistische kans dat ik me kwalificeer voor Tokio op de 100 meter.”