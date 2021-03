Pogacar grijpt de macht in Tirreno-Adriatico

Tadej Pogacar heeft de macht gegrepen in de Tirreno-Adriatico. De laatste winnaar van de Tour de France was de sterkste in de vierde etappe, een bergrit over 148 kilometer van Terni naar Prati di Tivo.

Pogacar demarreerde 5 kilometer voor de finish uit een groepje met favorieten. De Sloveen kwam 6 seconden eerder over de finish dan de Brit Simon Yates. De Colombiaan Sergio Higuita eindigde als derde, op 29 seconden van de Tour-winnaar.

Pogacar nam de blauwe leiderstrui over van Wout van Aert. De Belgische kopman van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma vocht voor wat hij waard was en hield zich knap staande tussen erkende klimmers. Maar hij moest wel 45 seconden toegeven op Pogacar. Van Aert zakte naar de tweede plaats van het algemeen klassement, op 35 seconden van Pogacar.

De Tirreno-Adriatico gaat zondag verder met een heuvelachtige etappe. Na een vlakke rit wordt de rittenkoers door Italiƫ dinsdag afgesloten met een tijdrit over ruim 10 kilometer in San Benedetto del Tronto.