Ricciardo de snelste in ochtendsessie tweede testdag Formule 1

De Australische coureur Daniel Ricciardo heeft op de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein de beste tijd neergezet in de ochtendsessie. Het snelste rondje van Ricciardo in de McLaren ging in 1.32,215. De Australiër, nieuw bij McLaren, was daarmee 0,124 seconde sneller dan tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso die zijn officiële rentree maakte.

De 39-jarige Spanjaard nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, maar is nu bij Alpine F1 terug in de koningsklasse. Alonso brak vorige maand bij een fietsongeluk in Zwitserland zijn bovenkaak. Twee titanium plaatjes moeten die kaak nu bij elkaar houden.

Alonso reed in de ochtend 58 rondes over het circuit van Sakhir, zes meer dan Ricciardo. De Russische nieuwkomer Nikita Mazepin was de meest actieve coureur in de ochtend, hij legde 74 rondes af in de Haas-bolide.

Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, reed 39 rondes en staat halverwege de tweede testdag op de derde plaats. Wereldkampioen Lewis Hamilton kwam ondanks een spin tot 58 rondes. De zevenvoudig wereldkampioen was wel bijna 1,2 seconde minder snel dan Ricciardo. De sessie moest even worden onderbroken nadat Hamilton met zijn Mercedes in de grindbak was beland.

Sebastian Vettel kon door problemen met de versnellingsbak slechts een paar rondjes rijden in zijn Aston Martin. De viervoudig wereldkampioen moet het stuur na de lunch afstaan aan teamgenoot Lance Stroll.