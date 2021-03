Skiester Shiffrin laat kans op evenaring record Stenmark liggen

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic heeft zijn derde ritzege geboekt in Parijs-Nice. De kopman van Jumbo-Visma, de leider in het algemeen klassement, achterhaalde vlak voor de finish de Zwitserse vluchter Gino Mäder. Roglic sprong op het laatste stuk van de slotklim naar skiresort Valdeblore la Colmiane weg uit de groep met favorieten en sprintte in zijn gele trui ook de moegestreden Mäder voorbij.

De bergrit ging over bijna 120 kilometer. Roglic won eerder al de vierde en zesde etappe. De Sloveen gaat met een geruststellende voorsprong van 52 seconden op de Duitser Maximilian Schachmann, de winnaar van Parijs-Nice van vorig jaar, de slotrit van zondag in. Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk klom naar de achtste plek in het klassement, met een achterstand van 2 minuten en 7 seconden.

“De ploeg heeft heel, heel hard gewerkt”, zei Roglic, die Kruijswijk op enkele kilometers van de top flink zag aanzetten aan kop van de groep met klassementsrenners. “Op het einde dacht ik: waarom niet? Ik had de kans om voor de ritzege te gaan, dus dat deed ik. Het was heel ‘close’. Gelukkig lukte het om Mäder vlak voor de finish te passeren. Nee, ik denk nog niet aan de eindzege. Het wordt zondag weer een zware en uitdagende etappe. Ik moet er voor rijden.”

De Franse etappekoers eindigt niet zoals gebruikelijk op de Promenades des Anglais langs de kust van de Middellandse Zee, maar in Levens. Op verzoek van de burgemeester van Nice heeft organisator ASO het parcours aangepast en wordt Nice gemeden. Nice stelt de stad dit weekeinde wat meer open voor de inwoners, na enkele weken waarin die in het weekeinde slechts 1 uur per dag naar buiten mochten vanwege de coronarestricties.

De slotetappe van Parijs-Nice gaat over slechts 93 kilometer, van Le Plan-du-Var naar Levens.