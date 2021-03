Superster Brady verlengt contract en gaat voor achtste Super Bowl

Tom Brady, de superster van het American football, heeft zijn contract bij Tampa Bay Buccaneers verlengd. De 43-jarige superster veroverde vorige maand met de Buccaneers zijn zevende Super Bowl. “Op zoek naar nummer 8”, schreef Brady op Instagram bij een foto van het moment dat hij zijn contract ondertekent.

De Amerikaan, die in augustus 44 jaar wordt, speelde eerder twintig seizoenen voor New Engeland Patriots waarmee hij zes keer de Super Bowl won. In maart 2020 ondertekende Brady een contract voor twee jaar bij de ‘Bucs’. Daar komt nu nog zeker een jaar bij.

“Buccaneers, we houden de groep bij elkaar”, aldus de quarterback, die begin vorige maand na de winst op Kansas City Chiefs (31-9) voor de vijfde keer werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl. Brady, die afgelopen seizoen met zijn passes vijftig keer een touchdown inleidde, is de oudste winnaar ooit van de finale van de NFL. De superster heeft al vaak gezegd dat hij zeker tot z’n 45e wil blijven spelen. Hij onderging kort na de finale tegen de Chiefs een operatie, om zijn linkerknie van binnen ‘schoon’ te maken.