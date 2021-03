Tennisser Haase niet naar finale op Italiaans challengertoernooi

Het is tennisser Robin Haase niet gelukt de finale te bereiken van een challengertoernooi in het Italiaanse Biella. De nummer 193 van de wereld verloor met 6-1 7-5 van de Italiaan Andreas Seppi, die in eigen land als tweede geplaatst is.

Bijna vijf jaar geleden wist de 33-jarige Haase, die in Biella drie zeges op een rij boekte, voor het laatst een challenger te winnen. In 2016 was hij de beste in Scheveningen en het Roemeense Sibiu.

Komende week komt Haase in actie in Dubai, waar hij alleen zijn opwachting maakt in het dubbelspel. Hij vormt een koppel met de Brit Dan Evans.