Tennisster Bouchard gaat in finale Guadalajara voor tweede titel

De Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft de finale gehaald op het WTA-toernooi van Guadalajara. De voormalige nummer 5 van de wereld, nu 144e, versloeg de Italiaanse qualifier Elisabetta Cocciaretto in twee sets: 6-2 7-6 (2). Bouchard hoopt op het Mexicaanse hardcourt dan eindelijk haar tweede WTA-titel te veroveren.

De 27-jarige Canadese was in 2014 de beste in Neurenberg. Ze haalde dat jaar ook de halve finales van de Australian Open en Roland Garros en de finale op Wimbledon. Bouchard wist die prestaties daarna niet meer te herhalen. Ze bereikte op een aantal kleinere toernooien nog wel de finale, maar een titel pakken lukte steeds niet.

In Guadalajara krijgt de Canadese, die met een wildcard is toegelaten, in haar achtste finale een nieuwe kans. Ze neemt het in de eindstrijd op tegen de als vierde geplaatste Sara Sorribes Tormo. De 24-jarige Spaanse versloeg Marie Bouzkova uit Tsjechiƫ in twee sets: 6-3 7-6 (3). De nummer 71 van de wereld staat voor het eerst in een WTA-finale. Bouzkova (22) haalde vorige maand de finale op het toernooi om de Phillip Island Trophy in Melbourne.