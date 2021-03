Twee Nederlandse atleten uit EK-ploeg besmet met coronavirus

Twee Nederlandse atleten uit de ploeg die vorige week zo succesvol was op de EK indoor in Polen zijn positief getest op het coronavius. De twee kregen deze week na terugkeer in Nederland te maken met lichte klachten. “De ene keelpijn, de andere werd grieperig”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. “Dat was aanleiding om hen versneld te laten testen.” Roskam kan niet zeggen om wie het gaat.

Het is bij de Atletiekunie gebruikelijk dat de atleten vijf dagen na terugkeer uit het buitenland een PCR-test doen. Die tests zijn vrijdag en zaterdag uitgevoerd. Tot nu toe zijn alle uitslagen negatief, afgezien dan van de twee besmette atleten die in quarantaine zijn gegaan.

De meeste atleten die vorige week actief waren op de EK indoor, hebben deze week even rust. De twee positief geteste atleten hebben volgens Roskam de afgelopen dagen geen contact gehad met andere atleten.