Windsurfer Badloe pakt Europese titel, De Geus tweede

Windsurfer Kiran Badloe heeft zich in de RS:X-klasse verzekerd van de Europese titel. De Nederlander eindigde in de Portugese badplaats Vilamoura als eerste in de medalrace en klom in de stand van de tweede naar de eerste plaats.

Badloe passeerde Ofek Elimelech. De Israëliër kwam in de slotrace niet verder dan de zevende positie. Badloe kwam uit op 37 punten, Elimelech en de Italiaan Mattia Camboni allebei op 47 punten. Het zilver ging naar Camboni omdat hij in de medalrace voor Elimelech finishte.

De 26-jarige Badloe is regerend wereldkampioen. Hij was al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Bij de vrouwen eindigde Lilian de Geus, net als Badloe de huidige wereldkampioen en verzekerd van de Spelen, als tweede in het klassement. De Europese titel ging opnieuw naar de Française Charline Picon.