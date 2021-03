Medvedev na toernooizege Marseille op plaats 2 van ATP-ranking

Tennisser Daniil Medvedev heeft in Marseille zijn eerste ATP-toernooi van 2021 gewonnen. De als eerste geplaatste Rus was in de finale in drie sets de Fransman Pierre-Hugues Herbert de baas: 6-4 6-7 (4) 6-4. Met zijn toernooizege stijgt de 25-jarige Rus naar de tweede plaats op de wereldranglijst achter de Serviër Novak Djokovic. Hij passeert de Spanjaard Rafael Nadal.

Herbert had in de kwartfinale de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld en in de halve finale afgerekend met zijn landgenoot Ugo Humbert. Tegen Medvedev, die in februari de finale van de Australian Open verloor van Djokovic, kwam de Fransman net tekort.

Sander Arends en David Pel grepen in de finale van het dubbeltoernooi naast de zege. Het Nederlandse duo dat voor het eerst een finale van een ATP-toernooi bereikte, verloor van de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara: 7-5 7-6 (4).