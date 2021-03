Pérez als snelste rond in Red Bull in ochtendtest Formule 1

De Mexicaan Sergio Pérez heeft zondag bij de testdagen van de Formule 1 in Bahrein de snelste ronde gereden in de ochtendsessie. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing klokte 1.30,187 en was daarmee een fractie sneller dan de Monegask Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde in zijn Ferrari. De Brit Lando Norris van McLaren zette de derde tijd neer in een testsessie, waarin de coureurs onder goede weersomstandigheden weinig problemen tegenkwamen en veel ronden konden rijden.

De Fin Kimi Räikkönen spande de kroon in zijn Alfa Romeo. De routinier in de Formule 1 zette de teller stil na 91 ronden. Zijn landgenoot Valtteri Bottas kwam in de Mercedes tot 86 ronden. Bottas was zaterdag in de middagsessie nog de snelste, maar zondag minder geïnteresseerd in snelheid. Hij zette de zevende tijd neer.

Pérez reed de Red Bull ogenschijnlijk soepel over het circuit van Sakhir. Hij nam genoegen met 49 rondjes en stond wat langer in de pits dan gewenst, omdat het wisselen van de voorvleugel wat langer duurde dan de bedoeling was. De Mexicaan zorgde zaterdag nog voor een rode vlag en een tijdelijke stop van de trainingssessie nadat de overkapping van de motor van zijn Red Bull vloog.