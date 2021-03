Rutte zegt niets toe over vaccinatie olympiërs en paralympiërs

Premier Rutte kan niets toezeggen over vaccinatie van de olympische en paralympische sporters voor aanvang van de Olympische Spelen en Paralympics in Tokio deze zomer. Dat zei hij in het tv-programma WNL Op Zondag. Daarin spraken chefs de mission Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer de wens uit dat alle sporters vóór afreizen naar Tokio zijn voorzien van een inenting tegen het coronavirus.

“Minister Hugo de Jonge ( Volksgezondheid) kijkt elke keer met groepen: kan dat eerder of niet? We hebben die discussie gevoerd over mensen in de zorg, politie, het onderwijs. Ik hoor de boodschap, maar ik kan hier nu niet even ‘ja’ op zeggen”, aldus VVD-leider Rutte.

Van den Hoogenband, drievoudig olympisch zwemkampioen, benadrukte in WNL Op Zondag dat de olympiërs geen voorrang willen krijgen op andere groepen die het vaccin nu hard nodig hebben. “Maar die vaccins, dat is wel een sleutel voor ons. Wij moeten onze ploeg beschermen en de nummer 1 daarbij is gezondheid en veiligheid.”

Voormalig toprolstoeltennisster Vergeer, die de paralympische ploeg aanvoert, viel Van den Hoogenband bij. “Dat is wel echt iets wat wij het liefst zouden willen, dat de gehele ploeg gevaccineerd is. We zijn achter de schermen volop aan het overleggen of dat mogelijk zou zijn. Je moet je voorstellen, de hele wereld komt daar bij elkaar in het olympisch dorp. Dat gaat een uitdaging zijn.”

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF zei eerder deze week dat hij vindt dat alle sporters voor Tokio gevaccineerd moeten zijn. “Ik stel vast dat het inenten in Nederland goed op gang is gekomen en ik verwacht dat de sporters van TeamNL ruim voor aanvang van de Spelen gevaccineerd zijn”, zei hij.