Skiër Schwarz winnaar wereldbeker slalom

De Oostenrijkse skiër Marco Schwarz heeft zich in Kransjka Gora verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement op de slalom. De zevende plaats was zondag genoeg om zijn voorsprong op de Zwitser Ramon Zenhäusern groot genoeg te houden. De zege in het Sloveense skioord was voor de Fransman Clément Noël.

De 25-jarige Schwarz, op de afgelopen WK goed voor goud op de combinatie, heeft 625 punten, zijn naaste belager Zenhäusern heeft er 503. Er volgt nog slechts één slalom, komende week in Lenzerheide. De strijd om de algemene wereldbeker zal daar nog een spannende ontknoping kennen omdat leider Alexis Pinturault in Kransjka Gora de kans miste zijn voorsprong op de Zwitser Marco Odermatt uit te breiden. De Fransman haalde in de tweede run de finish niet. Odermatt komt niet uit op de meest technische discipline.

Victor Muffat-Jeandet werd op 0,62 seconde achter zijn landgenoot Noël tweede op de slalom.