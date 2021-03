Spaanse tennisster Sorribes viert eerste toernooiwinst

De Spaanse tennisster Sara Sorribes heeft haar eerste finale in een toernooi van de WTA meteen omgezet in winst. De nummer 71 van de wereld versloeg in de finale de Canadese Eugenie Bouchard en schreef daarmee het Abierto Zapopan in het Mexicaanse Guadalajara op haar naam.

De 24-jarige Sorribes had twee sets nodig om zich te ontdoen van Bouchard: 6-2 7-5. Voor de 27-jarige Bouchard was het de zevende finale die ze verloor. De Canadese is de voormalige nummer 5 van de wereld, die is weggezakt naar de 144e plaats op de mondiale ranking. Bouchard beleefde in 2014 haar hoogtijdagen, met winst in het toernooi van Neurenberg en in dat jaar ook een finaleplaats op Wimbledon.