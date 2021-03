Tafeltennisster Eerland begint kwalificatie Spelen met zege

Tafeltennisster Britt Eerland heeft op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Doha de halve finales bereikt in haar groep. De Schiedamse versloeg bij haar eerste optreden in de kwartfinales Orawan Paranang uit Thailand met 4-1: 11-6 8-11 11-8 13-11 11-6.

Maandag neemt Eerland het op tegen Paulina Vega uit Chili. Het OKT in Doha levert bij de vrouwen vier winnaars op die een ticket verdienen voor de Olympische Spelen, komende zomer in Tokio. De verliezers uit de finales van de vier groepen strijden onderling nog om een extra startbewijs.

Met Vega treft Eerland maandag de nummer 74 van de wereld. Zelf staat ze 27e.