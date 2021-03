Van der Poel blijft Pogacar na lange solo net voor in Tirreno

Mathieu van der Poel heeft zondag een solo van meer dan 50 kilometer bekroond met zijn tweede ritzege in Tirreno-Adriatico van dit jaar. De kopman van Alpecin-Fenix ging op het lastige lokale parcours rond Castelfidardo alleen op avontuur en bereikte solo de finish, al kwam klassementsleider Tadej Pogacar in de slotfase nog dichtbij. Van der Poel won vorig jaar al een vergelijkbare rit in de Tirreno, dit jaar was hij eerder in de derde rit al de beste.

Van der Poel had zaterdag op de slotklim de klassementsrenners laten lopen, waardoor hij voor het klassement geen rol meer speelde.

Maandag volgt nog een vlakke rit naar Lido di Fermo, terwijl op de slotdag een individuele tijdrit over ruim 10 kilometer de beslissing moet brengen.