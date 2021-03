Van tweede val kon Roglic niet meer terugkeren in Parijs-Nice

Primoz Roglic greep naast de eindzege in de rittenkoers Parijs-Nice, omdat hij na twee valpartijen niet meer bij het op stoom geraakte peloton kon terugkeren. De eindzege ging daardoor naar de Duitser Maximilian Schachmann. “Ik heb alles geprobeerd maar kon niet meer terugkeren”, zei de Sloveen van Jumbo-Visma.

Een gehavende Roglic kwam uiteindelijk op ruim drie minuten van ritwinnaar Magnus Cort Nielsen binnen en viel weg uit de top van het algemeen klassement. “Ik heb wat fouten gemaakt. Bij de eerste val raakte mijn linkerschouder uit de kom. Daarna viel ik nog een keer”, keek Roglic, die ook schaafwonden aan zijn heupen had, terug. Voor het feit dat hij niet meer kon terugkeren, nam hij de schuld op zich. “Als ik die fouten niet had gemaakt, zou ik daar niet hebben gezeten.”

Ploegleider Grischa Niermann noemde het ook gewoon pech. “De eerste keer kwam hij snel terug. De tweede keer nam hij de tijd om zijn ketting terug op de fiets te krijgen. Hij kwam tot twintig meter van het peloton en toen knapte het elastiek”, zei de ploegleider. “De eerste keer wachtte het peloton, de tweede keer niet. Misschien zag niet iedereen dat hij gevallen was, maar dat hoort ook bij het wielrennen. Misschien hadden wij hetzelfde gedaan als we op de tweede en derde plaats hadden gestaan. We moeten het onszelf kwalijk nemen dat we niet in staat waren om hem terug in het peloton te krijgen.”

Roglic wil ondanks het misgrijpen van de eindzege positieve dingen meenemen uit de start van zijn seizoen. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik wil vooruitkijken. Eerst even herstellen hiervan en dan richten we ons op de volgende wedstrijden. Over drie weken is de Ronde van Baskenland.”