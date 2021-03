‘Verstappen al gevaccineerd vóór testraces Bahrein’

Max Verstappen is al gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is gebeurd in Europa voordat de Formule 1-coureur van Red Bull naar Bahrein afreisde voor de testdagen van de Formule 1. Dat liet hij weten aan de Nederlandse media die aanwezig zijn op het circuit van Sakhir, waaronder De Telegraaf en het AD.

“Als coureur ben je veel onderweg en dat zorgt toch voor risico’s. Voor de veiligheid, ook voor de rest van het team, is het natuurlijk fijn dat het is gebeurd”, zei hij tegen De Telegraaf.

De autoriteiten van Bahrein boden voorafgaande aan de testdriedaagse alle coureurs aan zich te laten vaccineren. Het vaccin van Pfizer/BionNTech is beschikbaar voor de coureurs. De meeste renstallen hebben het aanbod afgeslagen, op Alpha Tauri na. De coureurs Carlos Sainz (Ferrari) en Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, lieten ook weten dat ze zich in Bahrein hebben laten vaccineren.